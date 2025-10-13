Novità in vista per la Champions League. Secondo quanto riportato da The Athletic, dopo la maxi rivoluzione della passata stagione, l'edizione 2027/2028 potrebbe aprirsi il martedì con un'unica partita giocata in casa dai campioni in carica e con una cerimonia d'apertura.

L'obiettivo è quello di aumentare lo show e l'intrattenimento, come accade per gli Europei, i Mondiali di calcio o altri sport come NBA o NFL. Il resto delle squadre si dovrebbero dividere fra il mercoledì e il giovedì sera.

