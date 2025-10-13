Il futuro di Yann Bisseck è destinato a diventare tema caldo in casa Inter, anche perché già adesso le voci su una sua possibile partenza a gennaio si stanno moltiplicando. Dopo che si è parlato in Inghilterra di un possibile nuovo assalto del Crystal Palace che già aveva sondato il terreno in estate, il quotidiano tedesco Bild rilancia il nome del difensore nerazzurro in orbita Eintracht Francoforte. Il giornale rivela che i contatti tra il club teutonico e il giocatore sarebbero addirittura in corso da tempo.

Il direttore sportivo dell'SGE Markus Krösche avrebbe corteggiato il difensore diverse volte. Il nome del talento difensivo era già sulla lista del club della Bundesliga nell'inverno del 2023, anno in cui Bisseck lasciò l'Aarhus per accasarsi proprio all'Inter. Tuttavia, non si intravede la possibilità di un accordo immediato nei colloqui in corso. Si è concordato di attendere nuovi sviluppi fino alla pausa invernale, prima che i negoziati possano diventare più concreti.