Finalmente, dopo anni di standby e rinvii, il progetto del nuovo San Siro, che Inter e Milan stanno portando avanti mano nella mano, sembra abbia preso il giusto slancio. Una sensazione confermata anche da Anna Scavuzzo, vicesindaca di Milano: "Mi pare che abbiamo cominciato a vedere una buona risposta da parte delle squadre che hanno capito che è necessario porre l’attenzione anche per raccontare il progetto e per riuscire a stringere quella collaborazione virtuosa che abbiamo auspicato - le sue parole riportate da Affaritaliani.it -. I tempi mi sembra che siano in linea, non abbiamo ancora completato tutte le procedure, quindi abbiamo ancora del lavoro da fare, però non abbiamo interrotto il ritmo".

A proposito di tempistiche, il rogito dovrà essere completato entro il 10 novembre, data in cui scatterà il vincolo sul secondo anello dello stadio Meazza. "Continuerò a seguire il progetto fino al rogito e anche dopo, per raccogliere tutte le istanze portate dal consiglio comunale", ha concluso Scavuzzo.