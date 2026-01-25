Dopo l'infortunio che lo ha costretto ad uno stop prolungato, David Neres ha scelto di operarsi. L'attaccante brasiliano è partito per Londra dopo aver a lungo riflettuto. Il giocatore di Antonio Conte ha scelto la via dell’intervento chirurgico per risolvere il problema alla caviglia ed è volato questa mattina presto verso la capitale inglese dove si sottoporrà ad intervento chirurgico presso Wellington Hospital come rende noto Il Mattino.

Il quotidiano partenopeo ha parlato di "soluzione condivisa per provare a rendere più lineare il percorso di recupero, pur senza certezze assolute sui tempi. Ed è proprio questo il nodo: il rientro non sarà rapido, lasciando il Napoli privo di un elemento chiave nel momento più delicato della stagione".