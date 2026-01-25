Sono 24 i giocatori convocati da Federico Valente, tecnico del Lecco, per la partita contro l'Inter Under 23, valida per la 23esima giornata del Girone A di Serie C Sky Wifi, in programma domani sera allo Stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco (fischio d'inizio alle ore 20:30). Ecco l'elenco che non include gli indisponibili Battistini, Kritta, Ndongue Romani e Voltan:

1 – Jacopo Furlan

4 – Luca Marrone

5 – Nicolò Zanellato

6 – Andrea Mallamo

7 – Davide Grassini

9 – Anas Alaoui

10 – Guillaume Furrer

14 – Stefano Bonaiti

16 – Manuel Ferrini

17 – Gabriel Pellegrino

18 – Gregorio Tanco

20 – Lorenzo Mihali

21 – Antonio Metlika

22 – Joaquin Dalmasso

25 – Leon Šipoš

27 – Damiano Basili

33 – Noah Lovisa

45 – Mattia Rizzo

72 – Riccardo Meleddu

73 – Enrico Nova

78 – Jason Anastasini

79 – Federico Arena

90 – Gregory Constant

97 – Edoardo Duca

Sezione: Inter U23 / Data: Dom 25 gennaio 2026 alle 23:30
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
