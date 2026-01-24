Il giornalista de Il Sole 24 Ore Marco Bellinazzo ha espresso la sua sentenza, un po' drastica, dopo la vittoria dell'Inter contro il Pisa dagli studi di Sportitalia: "Il campionato è finito, l'Inter l'ha chiuso. Faccio fatica a capire chi possa insidiare i nerazzurri. Un campionato, con tutti gli infortuni concentrati su una squadra sola, che però è inevitabilmente falsato: sarebbe stato bello vedere il Napoli battagliare con le altre squadre con tutti i suoi giocatori. Quello che è successo al Napoli con gli infortunati è incredibile e non può essere solo sfortuna. Togliete a Inter, Milan e Juventus dieci giocatori cruciali per tre mesi e ne riparliamo. Al di là dei sogni scudetto, il Napoli deve consolidare uno dei primi quattro posti per non perdere i ricavi della Champions League. Alla società va benissimo anche il quarto posto".

Sab 24 gennaio 2026 alle 17:51
Christian Liotta
Christian Liotta
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
