Dalla zona mista dell'An der Alten Forsterei di Berlino, Nico Schlotterbeck, difensore del Borussia Dortmund, si è fermato a parlare coi cronisti presenti dopo il successo contro l'Union Berlino: "Questa è una delle trasferte più difficili del campionato. L'abbiamo dominata brillantemente, vincendo 3-0. Siamo un po' più costanti in campionato che in Champions League. Abbiamo giocato molto male nel primo tempo contro il Tottenham, non siamo riusciti a combinare nulla. Oggi sapevamo cosa aspettarci. Abbiamo accettato la sfida. Questa era la reazione che volevamo vedere. Oggi è stato un calcio maturo."