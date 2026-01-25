Dopo il tennistico 6-2 rifilato al Pisa, mister Cristian Chivu ha concesso due giorni di riposo all'Inter in vista della cruciale sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund, ultima giornata della League Phase in programma mercoledì 28 gennaio. Appiano Gentile è rimasta vuoto ieri e lo sarà anche oggi, con al ripresa fissata per domani.

"L'allenatore nerazzurro ha scelto di concedere 48 ore libere ai suoi per ricaricare la squadra - spiega La Gazzetta dello Sport -. Una strategia già vista quest'anno: prima del turno infrasettimanale di recupero contro il Lecce, infatti, Chivu concesse un'intera giornata di riposo. Il tutto alla vigilia. Risultato? Gol di Pio Esposito e Inter vittoriosa 1-0 a San Siro. Magari può portare bene".