Lunga intervista di Walter Veltroni a Tuttosport, che in attesa del ritorno di Antonio Conte allo Stadium è stato chiamato a rispondere sul concetto di bandiere partendo dal passato del tecnico leccese.

Conte dopo la Juve ha allenato l’Inter e il Napoli, l’ha disturbata?

"No, questo è sempre avvenuto. Anche Trapattoni è andato all’Inter, anche Lippi è andato all’Inter. Per gli allenatori è un po’ diverso rispetto ai calciatori. Poi, credo che uno come Conte abbia sicuramente lasciato il cuore all’Allianz Stadium, no? Mi turba di più questo fatto di vedere giocatori che passano come delle meteore e che neanche faccio in tempo a impararne il nome. Ecco, sa che in questo momento non riesco ad affezionarmi a un giocatore? Ed è la prima volta che mi capita in vita mia".