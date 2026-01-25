Gonzalo Garcia, allenatore dell'Hajduk Spalato, si dice giustamente amareggiato per la brutta sconfitta rimediata in casa contro l'Istra alla ripresa del campionato. Il tecnico uruguayano non le manda a dire al suo gruppo: "Sono molto deluso dal risultato. Non credo che dovessimo perdere. Credo che i ragazzi abbiano giocato una buona partita. Siamo stati bravi, ma abbiamo subito gol troppo facili. Abbiamo fatto tutto il possibile per vincere. Sono deluso dal risultato, partite come queste bisogna vincerle".

Sul banco degli imputati c'è la difesa, in particolare il tandem di centrali composto da Branimir Mlacic e Marino Skelin: "Metto sempre in squadra i giocatori che ritengo siano nella forma migliore. Skelin ha giocato nel precampionato, Mlacic non ha giocato le amichevoli a causa della situazione in cui si trova. Non è stato il migliore in campo, ma non biasimerei la coppia di difensori centrali per questa sconfitta. L'Istria ha tirato tre o quattro volte nel primo tempo. Skelin avrà bisogno di una partita, Mlacic si rilasserà. I giovani giocatori avranno il mio sostegno, e credo anche quello del club".