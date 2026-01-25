In vista del big match dell'Allianz Stadium tra Juventus e Napoli, dagli studi di Sport Mediaset, Serse Cosmi viene interpellato su quale delle due squadre corre in questo momento i maggiori rischi: "In questo momento rischiano tutte e due in ugual misura, anche perché se l'Inter continua a mantenere questo passo diventa irraggiungibile".

Cosmi prova poi a spiegare la differenza di rendimento che i nerazzurri stanno offrendo tra campionato e Champions: "L'Inter era partita benissimo in Champions, anche se con avversarie non di così alto valore come quelle affrontate dopo. Anche se le sconfitte sono state diverse: a Madrid la sconfitta non era meritatissima, il livello di gioco espresso è stato soddisfacente. Magari col Liverpool un pochino meno. In campionato ha avuto alti e bassi, ma ha rimediato alle sconfitte con una serie di vittorie incredibili. Al di là dei valori degli avversari, penso ci siano delle altre motivazioni: magari fai benissimo la prima fase di Champions e poi vai fuori subito, questo torneo si divide in due periodi molto particolari. In campionato è più lunga e l'Inter ha dimostrato di avere un bel passo".