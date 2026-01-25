"Stiamo mettendo mattoncino dopo mattoncino per costruire una bella casa, oggi abbiamo un'occasione per goderci insieme a questo pubblico speciale una grande partita". Così Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, presenta ai microfoni di Sky Sport la partita col Napoli. Chiellini che poi dichiara chiusa la trattativa per Youssef En-Nesyri perché "il giocatore ha espresso dei dubbi sulla formula quando siamo andati a trovarlo per parlare con lui. Per noi in questo momento la trattativa è chiusa, non possiamo e non vogliamo acquistarlo a titolo definitivo. Vedremo se si presenterà la prossima settimana qualche opportunità".