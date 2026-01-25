Carlos Cuesta, allenatore del Parma, ha parlato in conferenza stampa ripercorrendo i momenti più belli e meno belli di questa prima parte di campionato. Il focus è stato su Ondrejka: "I giudizi nel calcio sono molto particolari e soggettivi, valutiamo le prestazioni basandoci sui dettagli. Se il tiro contro l'Inter fosse entrato, lo stesso contro la Fiorentina, il discorso sarebbe diverso. Si sta trovando in situazioni per creare pericolo, dobbiamo aiutarlo per avere ancora più occasioni. Dobbiamo aiutarlo ad essere a suo agio per sfruttare il suo potenziale".