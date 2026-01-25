Si sta giocando allo Stadium il big match tra la Juventus e il Napoli, una sfida importante per le ambizioni di entrambe le formazioni. Le telecamere hanno inquadrato a inizio secondo tempo Marcus Thuram, attaccante dell'Inter, presente in tribuna in compagnia del papà Lilian. Attenzionato speciale, ovviamente, il fratello Kephren, che nel primo tempo ha colpito un palo prima del gol di David.