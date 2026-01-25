Edin Dzeko comincia con il piede giusto la sua avventura allo Schalke 04 mettendoci appena 20' a trovare il gol nel match d'esordio. Il bosniaco, entrato al 67' del match con il Kaiserslautern che i Knappen stavano perdendo 2-0, ha lanciato la rimonta dei suoi mettendo a referto il 2-1 a tre giri d'orologio dal 90'. Quando è arrivato il 2-2 definitivo di Kenan Karaman.