Da oggi, il calciomercato ha un suo nuovo logo ufficiale. L'idea arriva da Master Group Sport, che in vista dell'appuntamento dello Sheraton San Siro di Milano che sancirà la chiusura della campagna acquisti invernale, ha presentato il nuovo logo dell’evento Calciomercato, un simbolo che guarda al futuro mantenendo saldi i valori e l’identità storica del calciomercato. Il nuovo logo nasce con un obiettivo strategico preciso: rafforzare l’identità storica del Calciomercato rendendola più attuale, più forte e capace di comunicare passione, affidabilità e centralità nel mondo del calcio di oggi.

Nel corso dell’evento saranno svelate ulteriori importanti novità, che arricchiranno il programma dell’edizione 2025/26 e ribadiranno il ruolo di Calciomercato come piattaforma ufficiale di riferimento per il calcio professionistico.