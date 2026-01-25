Il finale di Juventus-Napoli non è stato segnato solo dal gol del definitivo 3-0 firmato da Kostic, ma anche dal clima sugli spalti dell’Allianz Stadium. Con la partita ormai in cassaforte, una parte consistente del pubblico bianconero ha preso di mira Antonio Conte, oggi allenatore del Napoli ed ex simbolo juventino, con una serie di sfottò dal tono ironico.

Subito dopo la terza rete, dalle tribune si è alzato il coro “Salta con noi, Antonio Conte salta con noi”, intonato in modo compatto e ripetuto più volte. A seguire, lo stadio ha accompagnato la presa in giro sulle note di “’O surdato ’nnammurato”, la celebre canzone napoletana spesso utilizzata dai tifosi azzurri come base per uno dei loro cori più rappresentativi. Un gesto dal chiaro significato simbolico, che ha voluto rimarcare la superiorità della Juventus nella serata e il legame ormai spezzato tra Conte e il mondo bianconero.