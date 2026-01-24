Spettacolo ed emozioni nella sfida tra PSV Eindhoven e Breda, valida per la 20ª giornata di Eredivisie. La capolista frena ma conserva un margine rassicurante in vetta alla classifica: +16 sull’Ajax, vittorioso oggi, e +17 sul Feyenoord, che deve ancora recuperare una gara.

Il primo tempo è vivace e ricco di ribaltamenti: sono gli ospiti a chiudere avanti 1-2, mettendo in difficoltà la squadra di Bosz. Nella ripresa il PSV prova ad aumentare la pressione, ma il pareggio arriva soltanto nei minuti finali, quando Obispo firma il 2-2 che evita una sconfitta pesante davanti al proprio pubblico.

Tra i protagonisti più osservati c’era anche Ivan Perisic, seguito con grande attenzione dall’Inter. Il croato, considerato a Milano una possibile soluzione per la fascia destra in attesa del rientro di Dumfries, è partito dalla panchina ed è entrato in campo al 60’. La sua gestione resta indicativa di un momento delicato: dopo l’uscita anticipata contro il Newcastle per stanchezza, anche stavolta Bosz ha preferito dosarlo, anche in vista della sfida contro il Bayern Monaco.