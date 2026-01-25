Cristian Chivu ha voluto difendere pubblicamente sia Yann Sommer che Luis Henrique, le due note negative nella notte della rimonta dell'Inter contro il Pisa. Anche se per motivazioni differenti, la posizione di entrambi è tutt'altro che stabile e il futuro è da scrivere, come racconta oggi La Gazzetta dello Sport. Il portiere svizzero saluterà a fine stagione, mentre il brasiliano (arrivato in estate per 25 milioni di euro dal Marsiglia) potrebbe farlo già a gennaio.

Il primo nome annottato sulla lista nerazzurra per prendere l'eredità di Sommer (che sarà comunque titolare nella notte di Champions League contro il Borussia Dortmund) è quello di Guglielmo Vicario, 29enne numero uno del Tottenham il cui costo si aggira intorno ai 30 milioni di euro.

Per la fascia l'Inter è invece al lavoro per provare a concretizzare il ritorno a Milano di Ivan Perisic, che ha già l’accordo coi nerazzurri. "Se gli olandesi usciranno dalla Champions si tenterà l’affondo - scrive la rosea -. Nel frattempo, Luis Henrique può partire già a gennaio: piace al Bournemouth e al Besiktas. L’Inter punta a trovare un accordo a titolo definitivo o un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. E Dumfries? Scalpita per tornare prima del previsto. Occhio al contesto, però: Luis Henrique partirebbe solo se arrivasse Perisic o comunque un esterno. Tolto Denzel, Chivu ha Diouf, Darmian e Carlos Augusto. Il primo è una mezzala adattata, il secondo ha giocato 27' in tutto l’anno, il brasiliano a destra fa fatica. Scenari da considerare".