Il suo futuro dovrebbe essere tinto del nerazzurro dell'Inter, ma il presente di Aleksandar Stankovic è tinto sì di nero e di blu, ma colori riconducibili al Club Brugge, la squadra che sta trascinando a suon di prestazioni sontuose in campionato e anche in Champions League. Il figlio di Deki ha parlato dopo la partita vinta contro lo Zuite Waregem, che lo ha visto ricevere il titolo di miglior giocatore: "È stata una settimana fantastica per me, ho segnato tre gol in due partite. Abbiamo giocato bene e siamo stati più bravi, ma subire gol così non è giusto per una squadra come il Club Brugge. Fortunatamente, siamo riusciti a rimediare nel secondo tempo", ha affermato ai canali ufficiali del club.

Con i suoi due gol, Stankovic ha raddoppiato il suo bottino in Jupiler Pro League per il Club Brugge. "Non è certo merito degli scarpini. Oggi ho indossato un paio di scarpini diversi. Questa vittoria è molto importante per la squadra a livello mentale. Ora possiamo riposare e prepararci per una partita molto importante mercoledì". Infine, un messaggio ai suoi tifosi: "Questi sono i migliori tifosi del Belgio. Con questa folla e il loro entusiasmo, abbiamo dominato la partita. Sono contento per la squadra".