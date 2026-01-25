L'Inter ha finora messo a segno 50 gol in 22 match di campionato in 22 partite. Nel Top 5 campionati d’Europa solo Bayern Monaco e Barcellona hanno fatto meglio (72 e 54 in 19 e 20 gare), ma Chivu spera di risolvere il problema delle reti nei big match anche in Champions League, a partire dalla trasferta di mercoledì contro il Borussia Dortmund.

"Numeri alla mano - analizza oggi La Gazzetta dello Sport -, i nerazzurri hanno segnato solo 9 gol nei big match affrontati fin qui. Sette in Serie A – tre al Napoli tra andata e ritorno, tre alla Juve, uno alla Roma e zero al Milan, considerando le prime quattro e la rivale storica – e due in Champions, uno all’Atletico e un altro all’Arsenal. Troppo pochi. Soprattutto se consideriamo i numeri complessivi: 50 reti in Serie A, 69 totali. In stagione, l’Inter ha segnato più di tre gol in dieci partite. In 19 si è spinta oltre i due, ma ha solo due vittorie contro le prime sei in classifica. In Serie A vanta il miglior attacco e altri vari primati: è in testa per gol attesi (44,2), tiri in porta a partita (6,2), big chance mancate (62), cross completati (7,5, con Dimarco in testa), tocchi in area avversaria (771), calci d’angolo (152) e media di possessi vinti sulla trequarti avversaria. Manifesto di una squadra aggressiva che ha fatto del recupero palla con verticalizzazione immediata uno dei suoi credi". Finora sono 15 i giocatori nerazzurri andati in gol in tutte le competizioni (14 se ci concentriamo solo sulla in Serie A).