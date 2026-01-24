Mikel Arteta, tecnico dell'Arsenal, ha parlato in conferenza stampa di Victor Gyokeres, dopo il gol messo a segno dallo svedese contro l'Inter: "Valutiamolo alla fine della stagione. A volte, anche quello è un campione troppo ridotto. Dobbiamo anche capire il campionato in cui stiamo gareggiando e cosa sta succedendo ai numeri nove in tutta la lega, oltre al modo in cui il gioco sta cambiando".