Alessio Zerbin, centrocampista della Cremonese, parla al termine della partita persa contro il Sassuolo: “Viviamo un momento particolare, nei primi mesi tante cose venivano più facilmente mentre ora bisogna rimboccarsi le maniche e fare una corsa in più. Il risultato fa male, ma al di là del gol subito inizialmente abbiamo fatto la partita giusta ed è solo mancato il guizzo finale. Io però in settimana vedo belle cose e quindi non ci resta che continuare così. La preoccupazione per questo periodo senza vittorie c'è, Non vincere per tanto tempo non è semplice, ma ad inizio stagione saremmo stati felici di avere questi punti. Siamo consapevoli di dover ritrovare il prima possibile il successo”.

ll calendario, però, dice Inter domenica prossima allo Zini: "Sappiamo che sarà una sfida difficile, la prepareremo come sempre con serenità cercando di lavorare sugli aspetti con cui possiamo fargli male”.