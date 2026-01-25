Dopo il pari a reti bianche sul campo del Lecce, non sono passate inosservate le dichiarazioni rilasciate da Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, che ha parlato così del calciomercato della sua squadra: "Fino a questo momento ci stiamo ridimensionando, poi facciamo i conti alla fine. La società dice che vuol fare una squadra giovane, a me dell'anagrafe non importa niente. Se c'è qualità c'è qualità a 20/30 anni".