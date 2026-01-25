Sono attesi oltre 2500 spettatori, domani sera, al 'Rigamonti-Ceppi' per Lecco-Inter Under 23, match valido per la 23esima giornata del Girone A di Serie C Sky Wifi. Prima del fischio d'inizio, fissato per le 20.30, verrà osservato un minuto di raccoglimento per onorare la memoria dell’ex presidente Paolo Leonardo Di Nunno; inoltre verrà letto dallo speaker dello stadio un messaggio di cordoglio a nome di tutta la società. Lo riporta LeccoChannelnews.it. 

Sezione: Inter U23 / Data: Dom 25 gennaio 2026 alle 23:00
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Print