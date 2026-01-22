Con 11 gol in 21 presenze nella Serie A 2025/26, Lautaro Martinez è già a una sola rete dall’eguagliare il bottino dell’intero scorso campionato, quando chiuse a quota 12 in 31 gare. Il prossimo avversario che l'argentino incontrerà sulla sua strada è il Pisa: con le squadre neopromosse il suo rendimento parla di 16 gol nelle ultime 20 sfide, inclusa la doppietta messa a segno contro i toscani lo scorso 30 novembre.

Dal suo esordio in Serie A, solo Ciro Immobile ha segnato più volte il primo gol del match rispetto al Toro (39, compresa l’ultima contro l’Udinese). Lautaro è a 126 gol in Serie A con l'Inter: una doppietta contro il Pisa gli permetterebbe di raggiungere Alessandro Altobelli a quota 128, al quarto posto tra i migliori marcatori interisti nella storia del massimo campionato. 

Data: Gio 22 gennaio 2026 alle 20:58
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
