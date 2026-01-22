In questa stagione si sta rivedendo il vero Piotr Zielinski, diventato uno dei maggiori interpreti del palleggio dell'Inter. Come evidenzia Opta, da dicembre in avanti il polacco è il giocatore nerazzurro che ha completato più passaggi nella metà campo avversaria, 207. Ma non è finita qui: Zielinski è anche l’unico ad aver portato a termine il 100% dei dribbling tentati (otto su otto).