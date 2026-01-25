Partita senza esclusione di colpi a Meda, dove Como Women e Inter Women combattono in un match acceso che semnbra instradato sul risultato di parità ma che le ragazze nerazzurre fanno loro in pieno recupero con la magia di Elisa Polli. Finisce 3-2 per l'Inter: il primo tempo vede per più di mezz'ora un'Inter in controllo, capace di creare le principale occasioni e che si vede annullare anche una rete firmata dalla stessa Polli per fuorigioco di Henrietta Csiszar. Ma al primo vero affondo, le lariane passano in vantaggio con il colpo di classe della slovena Zara Kramzar che punta Ivana Andres poi scarica un colpo quasi di punta appena fuori dall'area alle spalle di Cecilia Ran Runarsdottir. Che trema qualche minuto dopo su un rinvio difettoso che Nadine Nischler non riesce a ribadire in porta.

La squadra di Piovani, però, impiega poco tempo dopo l'intervallo a rimettersi in carreggiata con la zampata di Tessa Wullaert che brucia sul tempo Chiara Cecotti e mette la palla alle spalle di Astrid Gilardi per il pareggio. Pareggio che purtroppo dura pochi minuti, perché ancora Kramzar al 55esimo trova il gol della domenica sorprendendo Runarsdottir fuori dai pali e trafiggendola con una palombella da poco oltre la metà campo. La girandola di emozioni non vuole smettere di fermarsi e al 61esimo è Haley Bugeja a timbrare il 2-2 su un'incertezza della retroguardia avversaria. La partita si fa decisamente intensa, con occasioni da una parte e dall'altra, con l'Inter che sfiora il tris con Csiszar prima e Bugeja poi. Il jolly lo pesca però Polli che al 94esimo piomba sul cross di Benedetta Glionna e con una splendida rovesciata non lascia scampo a GIlardi suggellando il 3-2 definitivo.