L'Assemblea di Lega Calcio Serie A è convocata, in via d'urgenza, per martedì 27 gennaio 2026 in videoconferenza, alle ore 7.00 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 9.00 in seconda convocazione. Questo è quanto si legge nel comunicato diramato da Via Rosellini. 

Sezione: News / Data: Sab 24 gennaio 2026 alle 23:05
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Print