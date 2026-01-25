L'Atalanta si rialza subito dopo la sconfitta inspiegabile in Champions League per mano dell'Athletic Bilbao travolgendo il Parma 4-0. Due gol per tempo per i bergamaschi, che archiviano la pratica ducale già dopo 24' grazie ai gol di Gianluca Scamacca (su rigore) e di Marten De Roon. Nella ripresa, arrotondano il risultato Giacomo Raspadori, alla sua prima gioia con la Dea, e Nikola Krstovic.

Nell'altro match delle 15 della 22esima giornata, il Genoa vince dopo una clamorosa rimonta contro il Bologna, che era scappato via sul 2-0 a cavallo tra la fine del primo tempo e l'avvio della ripresa (gol di Ferguson e autogol di Otoa). Complice l'espulsione di Łukasz Skorupski al 56' per Dogso, il Grifone accorcia le distanze con la punizione telecomandata di Ruslan Malinovskyi che beffa Federico Ravaglia, bucato pochi secondi dopo il suo ingresso in porta. Il 2-2 lo firma Ansah Ekuban, con una pregevole girata in area, il resto lo fa Messias con un tiro a giro splendido che si infila al sette.