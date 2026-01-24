Sebastiano Esposito si gode il momento del suo Cagliari dopo il prestigioso successo per 2-1 sul campo della Fiorentina e, ai microfoni di DAZN, sottolinea soprattutto la forza del gruppo rossoblù:

"È stato un messaggio importante, fare 6 punti con due squadre allestite per stare lì con l'Inter e il Napoli vuol dire che abbiamo grande tenacia e abnegazione. Ho fatto due assist, uno anche a Pio perché prima della partita di ieri gli ho detto di smarcarsi in avanti e mi ha seguito. Un po' di merito me lo prendo".

Come vi parlate con Kilicsoy?

"Lui parla inglese e io pure, lo so che fa strano ma essendo stato all'estero parlo tre lingue. Nessuno lo sa, va bene così".

Quanto conta la partecipazione alla fase difensiva?

"È una cosa che chiede il mister, ma anche la nostra classifica e il campionato. Prendiamo spunto dai più forti, vediamo il lavoro che fanno Lautaro e Pio nell'Inter: sono cose che richiede il campionato, bisogna pedalare".

Più forte Pio o Palestra?

"Se cominciasse a farmi più assist direi Marco, ma ad oggi me ne ha fatto solo uno quindi dico Pio. Oggi gli ho fatto fare il primo gol in Serie A, deve farmene fare almeno altri 3 o 4."