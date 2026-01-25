Claudio Pasqualin, presidente di Avvocaticalcio e presidente onorario di Conference403, ha parlato a Tuttomercatoweb della lotta al vertice, analizzandola così: "Potrebbe esserci un'impennata d'orgoglio del Napoli, ma i bianconeri mi sembrano favoriti. Per lo Scudetto, invece, al momento dico Inter. I nerazzurri stanno meglio di tutti".