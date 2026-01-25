Prosegue con profitto l'Erasmus in Belgio di Aleksandar Stanković, sempre più protagonista con la maglia del Bruges. Il centrocampista figlio d'arte, che l'Inter ha ceduto in prestito la scorsa estate con l'idea di riprenderselo pagando la quota della recompra pattuita con la controparte, ieri ha sfoderato un'altra prestazione da MVP segnando una doppietta nella vittoria pirotecnica conquistata dalla sua squadra sullo Zulte Waregem. "Due gol, tre punti. Sono molto contento per la squadra e per i nostri tifosi No Sweat No Glory", ha scritto il classe 2005 su Instagram all'indomani del 4-3 dello Stadio Jan Breyde. Un messaggio che ha ricevuto diversi commenti, tra i quali quello dell'ex (e futuro?) compagno di squadra Federico Dimarco: "Grande Aleksandar, fantastica doppietta". Pronta la risposta di Stankovic che ha dedicato a Dimash il coro personalizzato che di solito gli riserva San Siro.