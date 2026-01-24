L'Inter al lavoro per chiudere il colpo Mlacic. La trattativa sembrava essere saltata e si è riaperta clamorosamente negli ultimi giorni. La dirigenza nerazzurra non vuole farsi sfuggire il talento classe 2007 dell'Hajduk Spalato, dopo aver già chiuso l'affare Jakirovic con la Dinamo Zagabria.

L'Inter per il difensore croato, che si è affidato a Ramadani, secondo quanto riportato da Sportitalia è disposta a sborsare 5 milioni di euro e a lasciarlo in prestito in Croazia fino al termine della stagione. 

Sezione: Focus / Data: Sab 24 gennaio 2026 alle 21:10
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
Raffaele Caruso
autore
Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.
