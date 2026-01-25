Il Borussia Dortmund ha un bottino recente negativo contro le squadre italiane, avendo ottenuto una sola vittoria negli ultimi sei incontri contro squadre di Serie A a fronte di tre pareggi e due sconfitte. In casa, però, la squadra giallonera è imbattuta in quattro partite contro squadre italiane (2 vittorie, 2 pareggi).

Le ultime partite dell'Inter contro una squadra tedesca si sono concluse con una vittoria complessiva di 4-3 contro il Bayern Monaco nei quarti di finale della scorsa stagione. Tuttavia, la sconfitta per 1-0 contro il Bayer Leverkusen alla sesta giornata della scorsa stagione ha portato a cinque sconfitte nelle ultime sei partite esterne contro squadre della Bundesliga.