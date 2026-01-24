Dopo quattro sconfitte consecutive, il Lecce torna a fare punti e lo fa contro la Lazio, strappando uno 0-0 che vale l’uscita momentanea dalla zona retrocessione. Non un risultato esaltante, ma sufficiente per dare ossigeno alla squadra di Di Francesco. Meno soddisfatta la Lazio di Sarri, che era chiamata a reagire dopo il ko col Como e invece offre un’altra prestazione opaca.

Nel primo tempo è il Lecce a sorprendere. I salentini partono fortissimo e già nei primi secondi impegnano la difesa biancoceleste. La Lazio fatica a costruire e chiude la frazione senza tiri in porta, mentre Provedel deve intervenire su Coulibaly e ringraziare la traversa sul destro potente di Ramadani. Ai punti, meglio il Lecce, ma il risultato resta bloccato.

Nella ripresa la Lazio prova ad alzare il baricentro, senza però trovare continuità offensiva. L’unica vera occasione arriva al 54’, quando Falcone salva su Dia. Per il resto, poche idee e ritmi bassi, nonostante i cambi e l’esordio di Cheddira con il Lecce. Nel finale ci prova Taylor da fuori, ma senza successo. Il pareggio, alla fine, sembra accontentare a metà entrambe: utile per il Lecce, insufficiente per la Lazio.