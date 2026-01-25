Continuano le attività organizzate dall'Inter per il lancio del nuovo Fourth Kit e dalla collezione outdoor lanciata con ACG, presso la Montagnetta di San Siro. Che questa mattina è diventata il palcoscenico di una corsa speciale che ha visto protagonista la community di runner Milano Crusher Running Club.

"I partecipanti hanno percorso un circuito che aveva come punto di partenza e di arrivo la cima della Montagnetta, passando per tappe intermedie all'interno del parco: un evento che ha messo al centro lo sport e la condivisione, in cui i presenti hanno potuto sperimentare ancora una volta la fusione tra l'identità urbana di Milano e lo spirito outdoor, trovando nella collezione nerazzurra con ACG il punto d'incontro perfetto", si legge sul sito del club milanese.