L'Inter torna a incrociare le armi con il Borussia Dortmund a distanza di sei anni dall'ultimo doppio precedente della Champions League 2019-2020: la squadra nerazzurra all'epoca guidata da Antonio Conte vinse 2-0 in casa alla terza giornata, con Lautaro Martínez ad aprire le marcature, prima che il Dortmund rispondesse con  una vittoria casalinga per 3-2 alla quarta giornata, nonostante Martínez avesse aperto le marcature per l'Inter, con Julian Brandt che segnò il secondo gol del Dortmund.

L'Inter sconfisse il Dortmund con un punteggio complessivo di 4-2 nelle semifinali della Coppa dei Campioni 1963/64 (2-2 in trasferta, 2-0 in casa ) e 4-3 nei quarti di finale della Coppa UEFA 1993/94 (3-1 in trasferta, 1-2 in casa).

Data: Dom 25 gennaio 2026 alle 22:15
Autore: Christian Liotta
