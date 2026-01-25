L'attenzione sul mercato dell'Inter è quasi tutta rivolta nella ricerca del sostituto di Denzel Dumfries, alle prese con la lunga convalescenza. Il nome più caldo in tal senso resta quello di Ivan Perisic, motivo per il quale in Viale della Liberazione non si muoverà nulla fino ad almeno mercoledì. Ad oggi gli olandesi non sembrano avere intenzione di cedere l'ex Inter, ma il risultato dell'eurogara tra il PSV Eindhoven e il Bayern Monaco potrebbe risultare cruciale per il futuro dell'esterno croato che vorrebbe tornare a Milano, dove verrebbe riaccolto molto volentieri. Questo lo scenario descritto da Sky Sport che nell'ultimo aggiornamento di mercato sui meneghini descrive una situazione cristallizzata.

