Dopoi un avvio complicato, l'Inter travolge il Pisa al Meazza per 6-2. Ai lettori di FcInterNews.it il compito di eleggere il migliore in campo nella partita contro i toscani, partecipando al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro.

Sezione: Il Pallone d'Oro Nerazzurro / Data: Ven 23 gennaio 2026 alle 23:02
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
