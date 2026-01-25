Roma-Milan è sfida per lo Scudetto. Se ne dice convinto il doppio ex Cafu, intervistato dalla Gazzetta dello Sport: "Senza dubbio sì. L’Inter è forte, ma giallorossi e rossoneri sono nelle prime quattro in classifica e devono puntare in alto. Anche al tricolore". Il Pendolino si dice fiducioso in particolare sulla squadra di Gian Piero Gasperini: "Perché no? Mai come quest’anno la Roma può lottare per il titolo. Adesso ricominceranno le coppe europee e, se l’Inter andrà ai playoff di Champions e la Roma si qualificherà direttamente per gli ottavi di Europa League, i nerazzurri potrebbero frenare”.