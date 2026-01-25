Roma-Milan è una gara da scudetto? A rispondere alla domanda de La Gazzetta dello Sport ci pensa Marcos Cafù, storico doppio ex intervistato nel giorno della sfida dell'Olimpico: "Senza dubbio sì - assicura il brasiliano -. L'Inter è forte, ma giallorossi e rossoneri sono nelle prime quattro in classifica e devono puntare in alto. Anche al tricolore".

Focalizzandosi poi sul cambio in panchina da Ranieri a Gasperini, Cafù spinge in alto la Roma quando si parla di scudetto: "Perché no? Mai come quest'anno può lottare per il titolo. Adesso ricominceranno le coppe europee e, se l'Inter andrà ai playoff di Champions e la Roma si qualificherà direttamente per gli ottavi di Europa League, i nerazzurri potrebbero frenare".