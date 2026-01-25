Branimir Mlačić, obiettivo di mercato dell'Inter, è sceso in campo dal 1', al centro della difesa dell'Hajduk Spalato, nel match di alta classifica del campionato croato contro l'Istra. Il classe 2007, dopo due esclusioni consecutive dalla formazione titolare, in occasione delle amichevoli con Croatia Zmijavci e Široki Brijeg, ha messo per un attimo in standby il mercato, ma la scelta del tecnico Gonzalo Garcia di rimetterlo in campo, secondo Sportske Novosti, non è un segnale che il suo trasferimento a Milano sia fallito. La decisione definitiva sul suo futuro verrà presa nella prossima riunione del club, con l'Inter e altri club spettatori interessati della vicenda.

Sastav Hajduka u prvoj službenoj utakmici u 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣. godini! pic.twitter.com/seqj5BMM7l — HNK Hajduk Split (@hajduk) January 25, 2026