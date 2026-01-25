Ivan Perisic continua a sperare di tornare a Milano, la città che lo ha già accolto due volte e che a lungo è stata per lui casa. L’entourage del croato "ha già stretto la mano al direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio" si legge sul Corriere dello Sport che fa il punto della trattativa per riportare Ivan a casa. Operazione non semplice visto che i nerazzurri non hanno "al momento l’ok da parte del PSV". L'attesa è ora tutta rivolta all'euromatch tra il club di Eindhoven e il Bayern Monaco.

Se gli olandesi dovessero salutare la Champions League, "potrebbero seriamente prendere in considerazione l’idea di accontentare il giocatore croato che al momento ha ancora un anno e mezzo di contratto con loro. Altrimenti, a pochi giorni dalla deadline del mercato invernale, in viale della Liberazione dovranno battere altre piste per colmare una lacuna che è sotto gli occhi di tutti".