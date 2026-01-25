Finisce in parità la sfida dell’Olimpico tra Roma e Milan, valida per la 22ª giornata di Serie A, in un match acceso e ricco di episodi. Atmosfera delle grandi occasioni sugli spalti, tra fischi per l’ex Saelemaekers e la coreografia della Curva Sud dedicata ad Antonio De Falchi.

L’avvio è subito elettrico, con un tiro per parte nei primi minuti, ma col passare del tempo è la Roma a prendere il controllo del gioco. I giallorossi costruiscono diverse occasioni, soprattutto con Malen, che però trova sulla sua strada un attento Maignan o manca di precisione. Il Milan soffre e si affida a qualche ripartenza, riuscendo a chiudere il primo tempo sullo 0-0 anche grazie a interventi decisivi della difesa.

Nella ripresa cambia l’inerzia: il Milan entra meglio in campo e alza il baricentro. Al 60’ arriva il vantaggio rossonero, con De Winter che finalizza di testa un preciso cross di Modric. Gasperini prova a scuotere la Roma con i cambi, scelta coraggiosa che viene premiata poco dopo: su un cross di Wesley, Bartesaghi tocca con la mano e l’arbitro assegna il rigore. Pellegrini è freddo dal dischetto e firma l’1-1. Un pareggio che permette all'Inter di volare a +5 sulla formazione allenata da Massimiliano Allegri.