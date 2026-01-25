Un Napoli incerottato e con tantissime assenze esce sconfitto dallo Stadium: la Juventus porta a casa i tre punti e sale così a quota 42, a una lunghezza dai partenopei. Dopo un avvio equilibrato, sale di tono la pressione bianconera che si concretizza con la rete di David. Nella ripresa gli ospiti spingono, ma non si rendono pericolosi e su un errore difensivo arriva il raddoppio di Yildiz, che dà una mazzata definitiva alle ambizioni scudetto di Conte. Arriva anche il tris firmato da Kostic.