Tra domani e martedì, verrà fatta luce attorno al futuro di Branimir Mlacic, difensore dell'Hajduk Spalato che una decina di giorni fa era in procinto di trasferirsi all'Inter. Stando a quanto rivela Fabrizio Romano, Fali Ramadani, nuovo agente del giocatore, è a Milano ed è pronto a incontrare i nerazzurri, che hanno già un'intesa economica con il club croato sulla base di 5 milioni di euro.

Secondo il giornalista, da Viale della Liberazione hanno fatto sapere all'entourage del classe 2007 di non voler modificare le condizioni già pattuite con la controparte e aspettano una decisione del ragazzo, consapevoli del fatto che la concorrenza non manca.