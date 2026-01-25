Intervistato dalla tv portoghese Sport TV, il centrocampista della Juventus, Francisco Conceicao ha parlato degli obiettivi stagionali personali e del club. "L'obiettivo minimo di questa stagione è il quarto posto per entrare in Champions" ha dichiarato il portoghese che poi non si nasconde: "Ma in un club come la Juve pensi sempre ai titoli: lavoriamo per tornare a lottare per lo scudetto".

"In questo club devi vincere tutte le competizioni a cui partecipi ed è proprio questa esigenza che mi piace e poi un attaccante deve segnare: gol e assist sono fondamentali, cerco di migliorare per diventare sempre più decisivo" ha continuato il figlio d'arte.