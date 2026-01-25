Piccolo contrattempo per Emil Audero, dimenticato al Mapei Stadium dalla Cremonese dopo il match perso contro il Sassuolo andato in scena all'ora di pranzo. Come raccontato da Sky Sport, il pullman della società è partito senza il suo portiere, che si stava intrattenendo nella zona mista dello stadio con due giornalisti indonesiani. Un’assenza notata qualche minuto dopo dalla Cremonese, che si è adoperata per trovare una macchina per il ritorno a Cremona dell'estremo difensore.