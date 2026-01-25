La priorità dell'Inter per io mercato di gennaio è il ritorno di Ivan Perisic. Lo ribadisce anche l'edizione odierna di Tuttosport che, così come gli alti quotidiani, ipotizza l'addio imminente di Luis Henrique: il brasiliano nelle ultime ore ha respinto il Besiktas, interessato a un prestito con diritto di riscatto. Intanto il croato ha già detto sì alla seconda vita nerazzurra, con l'uscita del PSV dalla Champions League che renderebbe la trattativa tra club più facile.

Capitolo portiere. Con l'addio di Yann Sommer in estate "Emiliano Martinez resta una possibilità, ma non la prima scelta, occhio a Atubolu del Friburgo e a Jorgensen del Chelsea - si legge su TS -. Da possibili affari futuri, a quelli presenti. Su Mlacic si attende una decisione definitiva nelle prossime ore, mentre Palacios è stato ceduto sino al 31 dicembre 2026 in prestito, con diritto di riscatto a 6 milioni, all’Estudiantes: partirà oggi per l’Argentina".